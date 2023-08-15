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проиcшествия

Семь выстрелов, пять попаданий: известны подробности расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

На улице Ипподромской в Новосибирске неизвестный семь раз выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

15 августа в полпервого ночи неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину на улице Ипподромской в Новосибирске. Инцидент произошёл на парковке дома №8, сообщил источник корреспонденту «Сиб.фм».

Фото Семь выстрелов, пять попаданий: известны подробности расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске 2

Собеседник «Сиб.фм» утверждает, что нападавший произвёл семь выстрелов и пять попаданий в мужчину. Происшествие частично засекли камеры видеонаблюдения, однако на записи практически ничего не видно из-за темноты.

Мужчина совершил преступление без свидетелей. Жители близлежащих домов не услышали ни одного выстрела.

Фото Семь выстрелов, пять попаданий: известны подробности расстрела на парковке жилого дома в Новосибирске 3

По версии собеседника, подозреваемый приехал на парковку на автомобиле — прибытие и отбытие одной из машин совпадает со временем стрельбы.

Личность подозреваемого пока неизвестна. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления.

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Александр Борисов
журналист

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