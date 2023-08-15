Старинная примета: почему нельзя пить чай с ложкой в кружке

Распитие чая с ложкой в кружке считается не только дурным тоном, но и пугающей народной приметой, грозящей проблемами со здоровьем, деньгами и замужеством. Портал «Сиб.фм» публикует рациональные объяснения многовековых примет и суеверий относительно столовых приборов.

Суеверий и примет, связанных со столовыми приборами, накопилось в народе так много, что большая часть из них вошла в этикет и прочно там закрепилась. Так, дурным тоном или плохой привычкой (бескультурьем) считается оставлять ложку в кружке (бокале, стакане) во время распития чая. Бабушки в подобных случаях начинают охать и говорить абсолютно разные приметы – их «тяжесть» зависит от того, кто пьёт чай с ложкой в кружке.

К примеру:

· ребенок – к разладу с родителями, обидам на них;

· девушка – к расставанию с любимым, серьезной ссоре с ним;

· пожилой человек – утратил доверие окружающих;

· мужчина – встретится соперник, который сможет одолеть;

· человек при посещении бара, ресторана, кафе – потерять уважение в глазах начальства;

· за чаем дома – появятся финансовые затруднения;

· в кружке, находясь в гостях – к утрате помощи влиятельного лица, краху планов.

Однако у этих примет есть и вполне рациональное объяснение вне всякого рода мистики. Во-первых, по мнению любого здравомыслящего человека, ложка мешает наслаждаться чаепитием. Во-вторых, любой культурный человек заметит, что ложка громко гремит, стукаясь о стенки фарфоровой чашки. А в-третьих, чисто технически ложка может выскочить из посуды. Что приведет к выплескиванию горячей жидкости и ожогу или, как минимум, испачкает скатерть на столе трудно выводимыми чайными пятнами.

К подобным приметам о чае и чаепитии относятся и другие, сформированные нашими предками за долгие годы развития человечества:

- нельзя оставлять недопитый чай (к слезам, говорили наши бабушки);

- не стоит пить чай (кофе) из растресканной чашки (это приведет, согласно приметам, к болезням, а из соображений безопасности – острые частички фарфора могут попасть в кишечник и повредить его целостность);

- пролитый на себя чай грозит, как минимум, ожогом, но по примете сулит хорошие новости, финансовое благополучие.