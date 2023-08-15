В мае-июле продажи в Новосибирске сравнялись с ростом заделов

Эксперт рассказал о динамике на рынке недвижимости в Новосибирске.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, за май-июль 2023 года в регионе по ДДУ продано 7 351 жилое помещение. За это же время, по информации ЕРЗ, застройщиками было выведено на продажу 7472 квартиры, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

С учетом продаж по ДКП в сданных домах, общий объем продаж новостроек в Новосибирской агломерации превысил рост заделов. Число квартир в продаже стало уменьшаться.

«В прошлом году в мае-июле строители вывели на продажу 12 468 квартир или на 66% больше, чем в этом году. За предыдущие 3 месяца 2023 года с февраля по апрель в регионе было выведено 15550 квартир, а продано, по данным Росреестра, 5834 жилых помещений или на 26% меньше, чем мае-июле. Заделы перестали расти, а продажи активизировались», — заявил специалист.

За счет более высокой динамики роста заделов за первые 4 месяца года в регионе на 2 тысячи увеличилось количество предложений в сданных домах, что является большим плюсом для покупателей. В дефиците остаются квартиры небольшой площади с отделкой под ключ в границах Новосибирска.

Напомним, компания «Проспект» построит 129-квартирный дом для сотрудников ИЯФ СО РАН в Новосибирске.