В Новосибирске 27 августа пройдёт карнавальный заплыв на сап-бордах

На последнее воскресенье августа в Новосибирске назначен масштабный заплыв на сап-бордах через Обь.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что заплыв назначен на 27 августа в 11.00. Его участникам предстоит преодолеть расстояние от Бугринского моста до Заельцовского парка. При этом спортсменам нужно будет одеться в карнавальные костюмы.

«Во время заплыва запланированы остановки на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьёй, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем или в одиночку»,

- рассказали в мэрии Новосибирска.

Ограничений для нарядов нет: чем ярче – тем лучше. Также желающим арендовать сап-борды, можно забронировать их по телефону +7-923-239-98-88. Но количество плавательных средств ограничено.

Напомним, подобное мероприятие уже проходило этим летом в День рождения Новосибирска: в честь 130-летния сибирской столицы именно столько же человек проплыли на сапах по Оби.