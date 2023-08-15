В Новосибирске дети-актёры рассказали о съёмочных буднях

Дети-актёры из Новосибирска поделились опытом съёмок в кино.

В Новосибирске дети-актёры рассказали «Горсайту» об участии в съёмках полнометражного фильма #Суворовец1944 или «Кандаурские мальчишки» режиссёра Дениса Казанцева. Картину снимают в Колыванском районе, однако несколько сцен были сняты в музее железнодорожной техники на станции «Сеятель» в Новосибирске.

Фильм #Суворовец1944 рассказывает о ученике Суворовского училища, который по возвращении домой узнаёт, что его отец ушёл на фронт. Главную роль исполнил 12-летний Всеволод Казанцев.

По словам юного актёра, ему не сложно участвовать в съёмках. Ещё два года назад он думал, что это всего лишь хобби, а теперь кино для Всеволода — это призвание.

«Физически тяжело, но когда уставший приходишь домой, садишься и думаешь: "Блин, а ведь не зря день прошёл. Всё хорошо, всё вышло круто". Когда мне было 10 лет, даже не думал стать актёром – ну снимаюсь и снимаюсь. В 11 лет понял, что хочу продолжать этим заниматься», — поделился мальчик.

В массовке фильма поучаствовали девятилетняя Кира и семилетняя Устина Масленниковы. Они с раннего детства занимались в театральной студии, куда их привела мама Надежда.

Как отмечает Надежда Масленникова, её старшая дочь очень хотела выступать на сцене, тогда как младшая оказалась более стеснительной.

«В фильме мы снимались всей семьёй, кроме папы. Во-первых, мне было интересно, как снимают фильм, и хотела показать девчонкам, как всё выглядит по ту сторону экрана, как проходят съёмки. Конечно, это незабываемые эмоции и полезный опыт», — рассказала Надежда Масленникова.

Напомним, что в Новосибирском колледже систем связи и сервиса стоит интернет с фильтром, который не даёт студентам посещать большинство сайтов.