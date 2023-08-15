В Новосибирске диггеры спасли голодного щенка из канализации

Диггеры из Новосибирска вытащили из канализации щенка, который три месяца прожил без еды и света.

В Октябрьском районе Новосибирска диггеры спасли щенка, который три месяца жил в канализации без света и питания. Об этом сообщили в ТВ-3.

На территории одного из бывших заводов шестимесячный щенок упал в люк теплотрассы. Местные жители пытались спасти малыша, однако собака испугалась прохожих и убежала вглубь канализации.

Люди регулярно сбрасывали щенку еду и воду, но ничем больше помочь не могли. Из-за жизни в темноте животное стало неуклюжим. Малыша прозвали Мишкой из-за его пушистости.

К спасению щенка подключились волонтёры. Они разместили пост про собаку в социальных сетях, на который откликнулся студент местного радиотехнического колледжа Евгений Кочкин. Парень вместе с другом спустился в люк с первого раза, однако любое неловкое движение могло стоить им жизни — трубы теплотрассы были очень старыми и местами прогнили, а в них тёк кипяток.

«Развернуться там было огромной задачей. Труба была с крутым кипятком, не дай Бог задеть её. Поток воды тебя либо затопит, либо сварит. Там уже не было шансов выжить», — рассказал Евгений Кочкин.

Спустя три часа парни сумели вытащить испуганного Мишку из канализации. Щенка передали в приют, а немного позже у него появился новый хозяин.

«После пережитого стресса мы ходили и к кинологам, и к психологам, потому что пес всех боялся и никому не доверял. Первые полгода были сложные, потому что он никого не подпускал и боялся громких звуков. Он забивался под диван и не вылезал оттуда, это было очень сложно исправить», — поделился владелец собаки Денис Вещенко.

16 августа в 14:30 на ТВ-3 выйдет новый эпизод социального проекта «Лучший друг человека», в котором расскажут подробности о судьбе Мишки.