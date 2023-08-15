В Новосибирске имущество разреза «Инской» продали на торгах за 241 млн

Имущество разреза «Инской» продали на торгах за 241 миллион рублей в Новосибирске.

Комплекс имущества угледобывающего предприятия АО «Разрез Инской» продали на аукционе жителю Новосибирска за 241 миллион рублей, следует из протокола торгов.

Единственным участником торгов стал Павел Бубников из Новосибирска, он предложил за лот 209 миллионов рублей. Начальная стоимость актива составляла 3,1 миллиарда рублей, однако после объявления торгов в июле цена начала постепенно снижаться.

Кроме того, Павел Бубников стал единственным претендентом на покупку залогового и незалогового имущества должника. Этот лот стоил 450 миллионов рублей, а новосибирец предложил за него всего 32 миллиона.

Согласно протоколу, Бубников действовал от имени московского ООО «Институт новых технологий, менеджмента и конъюнктуры». Единственный владелец этой компании — Денис Немыкин. Компания также имеет 10% в новосибирском ООО «НПК Геотехнологии», который был признан банкротом в июне 2022 года.

Разрез «Инской» признали банкротом в июне 2020 года из-за крупного скандала о вымогательстве акций этого предприятия на 1 миллиард рублей.

Напомним, что 14 августа на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали Указ президента России Владимира Путина о назначении десяти новых судей в Новосибирской области.