Следком ищет человека, стрелявшего в мужчину на улице Ипподромской в Новосибирске.

Ночью 15 августа в Новосибирске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Инцидент произошёл на улице Ипподромской, сообщили в пресс-службе Следкома.

«Во дворе дома №8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске было осуществлено нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

По факту совершения особо тяжкого преступления в отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области просят всех, кто располагает какой-либо информацией о совершенном преступлении, обратиться по номеру телефона:

8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).

Напомним, что в Новосибирской области полицейского Алексея Бороздина подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в Усть-Тарке в 2013 году.