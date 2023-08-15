Следком ищет человека, стрелявшего в мужчину на улице Ипподромской в Новосибирске.
Ночью 15 августа в Новосибирске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Инцидент произошёл на улице Ипподромской, сообщили в пресс-службе Следкома.
«Во дворе дома №8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске было осуществлено нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
По факту совершения особо тяжкого преступления в отношении жителя региона возбудили уголовное дело. Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области просят всех, кто располагает какой-либо информацией о совершенном преступлении, обратиться по номеру телефона:
8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).
Напомним, что в Новосибирской области полицейского Алексея Бороздина подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в Усть-Тарке в 2013 году.