В Новосибирске почти половина трамвайных путей подлежит ремонту

В мэрии Новосибирска говорят о необходимости замены 44% трамвайных рельсов, причём сделать это надо в ближайшие пять лет.

Сейчас по планам мэрии ремонтируется малая доля от общей протяжённости трамвайных путей. Тем временем, потребности во много раз выше.

"Потребность в капитальном ремонте трамвайных путей на ближайшие 5 лет — 60 км одиночного пути, что составляет 44% от общей протяженности", — сообщили в мэрии Новосибирска ТАСС.

Так, по планам этого года планируется отремонтировать участок на левом берегу общей протяжённостью 3,1 км. К 2024 году должны привести в порядок рельсы ещё на трёх улицах. Общая же длина трамвайных путей в Новосибирске составляет 137,5 км.

Пока же чиновники ищут возможности для ремонта износившихся трамвайных путей, депутат Заксобрания Илья Поляков заявил, что намерен развивать рельсовое движение до Снегирей и Родников, где хотят построить депо для электротранспорта.



