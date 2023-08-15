В Новосибирске прокуроры потребовали в суде закрыть второй пансионат «Ремели»

Ещё один филиал скандально известной сети ООО «Рэмели» потребовали через суд закрыть прокуроры в Октябрьском районе Новосибирска.

Это уже второй филиал скандально известной сети из четырёх пансионатов. Всё началось с того, что в одном из таких частных домов избили 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова, который позже скончался. Случай наделал много шума – было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Вторая история, которая также вошла в это же уголовное дело, связана с кончиной 77-летнего военный полковника в отставке Николая Дудина. Он умер после пребывания в филиале на 3-м переулке Крупской.

Оба частных дома по указанным адресам навестили следователи, при этом организация именуется то «Рэмели», то «Ремели», а договора по пребыванию стариков вообще заключались с ООО «Гармония».

Закрыть филиал на Инской прокуроры потребовали ещё в июле. Сейчас же стало известно, что в картотеке Октябрьского районного суда появился иск и о закрытии филиала, который расположен по адресу Короленко, 140. Истцом выступает прокурор района. Судьба, в данном случае, ООО «Ремели» решится 20 сентября.

Как и в двух других филиалах, здесь также выявили нарушения требований безопасности, что не удивительно: Сиб.фм уже рассказывал, что старики жили в обычных коттеджах, иногда даже кровати стояли в непосредственной близости.