В Новосибирске прокуроры заставили Минздрав купить ребёнку-инвалиду глюкометр

Прокуроры в Новосибирске обратились в суд, чтобы защитить права ребёнка, которого оставили без глюкометра.

В ходе проверки прокуроры Новосибирской области выяснили, что у ребёнка с сахарным диабетом 1-го типа нет бескровного глюкометра. Этот аппарат позволяет не мучать малышей постоянными проколами для проведения анализа.

Так как это устройство стоит на порядок дороже, ребёнка не сразу обеспечили глюкометром: матери пришлось добиваться его получения. Однако после обращения в прокуратуру вопрос разрешился сам собой.

Прокуроры обратились в Центральный районный суд с требованием, чтобы Минздрав обеспечил маленького пациента необходимым аппаратом за счёт бюджета. После того, как иск был удовлетворён, у ребёнка появился жизненно необходимый глюкометр.

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