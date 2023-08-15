В Новосибирске пьяный водитель жигулей‎ впечатал велосипедиста в забор

Нетрезвый водитель жигулей впечатал велосипедиста в забор в Новосибирске.

Днём 15 августа в Новосибирске пьяный водитель жигулей сбил велосипедиста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Водитель велосипеда двигался по улице 1-я Кустарная. Тем временем на повороте внезапно появился ВАЗ 2107. Велосипедист попытался уйти от столкновения, однако автомобиль впечатал его в забор частного дома.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Выяснилось, что водитель жигулей управлял машиной в нетрезвом виде и без прав.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель „Жигулей“ находился в алкогольном опьянении и без водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 15 августа в Бердске под Новосибирском мотоциклист пострадал в ДТП с белым автомобилем. Инцидент произошёл на улице Лунной.