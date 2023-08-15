В Новосибирске суд заставил выдать студенту колледжа стипендию наличными

Судебный прецедент создал студент колледжа транспортных технологий в Новосибирске: 16-летний подросток с мамой добился, чтобы им выдали стипендию наличными.

16-летний Тимофей* поступил в Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина в 2022 году. Мать подростка Евгения рассказала, что сразу пришлось заплатить 5 тысяч рублей за прохождение медицинского обследования. А вскоре возникли и проблемы со стипендией.

«Когда стал вопрос о получении стипендии – всем раздали заявления на открытие счёта в банке. Я начала штудировать их сайт, нашла внутреннее положение, которое говорит, что у них стипендия платится только на карту, — рассказала Сиб.фм мать мальчика Евгения. — У меня сын сказал, что хочет получать стипендию наличными — ему отказали. Я написала в колледж: вообще-то это не должно облагаться условиями какими-то: наличные деньги у нас в ходу, их никто не отменил, и это незаконно».

Однако в колледже менять правила ради первокурсника не стали, тогда мать подростка написала и в министерство образования Новосибирской области. В Минобре так и не смогли найти документ, который бы давал на этот вопрос однозначный ответ.

«В настоящее время действующим законодательством способ получения (выплаты) стипендии обучающимися профессиональных образовательных организаций не установлен,

— сказано в ответе министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука. — В соответствии с пунктом 6.5 Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами индивидуального предпринимательства" учреждение вправе производить выплаты, в том числе стипендии, наличными через кассу. В этой связи, студент, не оформивший банковскую карту, с которым сотрудничает учреждение, может получать стипендию через кассу учреждения наличными».

Стипендию, которую никто не получал...

Тимофей в банк не пошёл, а в колледже заявили, что у них нет той самой кассы со специалистом, где студентам выдают деньги. В итоге с банком заключили договор без ведома студента, и ежемесячные 600 рублей копились на счёте. А мама мальчика Евгения в конце прошлого года написала заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру.

В первом ведомстве нарушений не нашли, а во втором их рассмотрели и подали иск в мировой суд. Ответить за перевод стипендии на банковскую карту пришлось замдиректора по учебно-производственной работе Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А Лунина Татьяне Саньковой. Семья Тимофея это дело выиграла.

«Мировой судья соглашается с выводами должностного лица, возбудившего дело об административном правонарушении, как основанным на правильно установленных обстоятельствах и соответствующими подлежащим применению нормам материального права. Довод о том, что 05.08.2022 Тимофей* добровольно лично подписывал согласие на обработку персональных данных в связи с приёмом в колледж, не может быть принят во внимание, поскольку доказательств того, что должностным лицом Саньковой Т.В. получено согласие на обработку персональных данных именно в целях направления их в кредитную организацию, не представлено», — сказано в решении мирового суда.

Своего добился

Татьяна Санькова в итоге получила предупреждение и была вынуждена организовать принципиальному студенту выдачу стипендии наличными средствами. Однако пока и этот итог истории не удовлетворил мать учащегося.

«Деньги начали выдавать наличными, но они ещё должны были внести изменения в положение,

- продолжает Евгения. — К ответственности привлекли должностное лицо, хотя переписка вся шла с юридическим лицом. В итоге нам пришлось идти в банк и предоставлять персональные данные, чтобы снять эти деньги. Я хочу, чтобы к ответственности привлекли юридическое лицо, а не должностное. Это и штрафы другие, а тут даже штрафом не обошлось!»

Евгения намерена добиться, чтобы Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина привлекли к ответственности, а судебный прецедент показал, что студенты вправе получать стипендию на руки. Мать студента написала и новую жалобу в прокуратуру с требованием наказать учебное заявление.

Корреспондент Сиб.фм связался с Татьяной Саньковой, чтобы получить комментарий по поводу инцидента, но замдиректора колледжа отказалась по телефону комментировать ситуацию, аргументируя это опасениями, связанными с распространением персональных данных, при этом сообщив, что никакую информацию по телефону говорить не будет.

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*Имя несовершеннолетнего героя публикации изменено по просьбе матери