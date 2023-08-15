В Новосибирске за 300 тысяч рублей продают щенков американского булли

Щенков американского булли продают в Новосибирске за 300 тысяч рублей.

В Новосибирске выставили на продажу щенков американского булли стоимостью в 300 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте популярного маркетплейса.

Высокую цену щенков торговец объясняет элитной родословной. Собаки из их семьи заняли высшие призовые места на первой выставке булли-шоу в Новосибирске.

«Крaсивая прaвильнaя гoлoва, имeeт мoщный костяк и отличную мышeчную маccу, прикус «ножницы», полные хвосты без заломов. Poдители полнocтью чисты от атаксии и дисплазии», — сказано в объявлении.

Документы АВКС, ветеринарный паспорт, чип, печати и отметки о вакцинации — всё это заводчик передаст вместе с щенками новым хозяевам. Торговец предлагает заключить договор купли-продажи и постоянную консультацию по уходу за питомцами.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска диггеры спасли щенка, который три месяца жил в канализации без света и питания.