В Новосибирской области убрали свалку по требованию прокурора

В селе под Новосибирском очистили свалку после требований прокуратуры.

В Маслянинском районе Новосибирской области находилась несанкционированная свалка бытовых отходов. Местная администрация не предпринимала действий по её расчистке, и тогда вмешалась районная прокуратура: свалку ликвидировали по постановлению надзорного ведомства.

Незаконное место сброса твёрдых бытовых отходов находилось на территории Бажинского сельсовета в Маслянинском районе.

«Вопреки требованиям закона на территории Бажинского сельсовета расположена несанкционированная свалка бытовых отходов, ответственными лицами меры по ликвидации образовавшейся свалки не приняты. После вмешательства прокуратуры несанкционированное место размещения отходов производства и потребления ликвидировано, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители двух сёл в Новосибирской области не согласны с возведением свалки и завода вблизи четырёх рек. Они опасаются, что из-за размещения мусорного полигона сточные воды попадут в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь. Это приведет к отравлению воды не только в реках, но и в населенных пунктах ниже по течению.

Следственный комитет Новосибирской области проводил проверку по сообщению от жителей, но не стал возбуждать уголовное дело. Теперь из центрального аппарата ведомство поступило прямое поручение главе СКР по НСО Евгению Долгалеву о возбуждении уголовного дела. Также региональному ведомству предстоит доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах и о результатах.