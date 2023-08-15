В тюрьмах Югры за полгода расписались 17 пар

Причем 10 церемоний бракосочетания прошли в стенах колонии.

С начала 2023 года в тюрьмах и исправительных центрах Югры создали связали себя узами брака 17 пар. Причем 10 церемоний бракосочетания прошли в стенах колонии. Об этом сообщает, ugra-news.

Церемония бракосочетания в местах лишения свободы практически ничем не отличается от традиционной. Как и полагается, молодожены обменялись обручальными кольцами и получили свидетельства о регистрации брака, но по окончании мероприятия ювелирные украшения и первые семейные документы были переданы хранительницам семейного очага.

«Создание семьи является хорошей мотивацией для исправления осужденных и воспитывает в них стремление к скорейшему освобождению из мест лишения свободы», — отметил врио старшего инспектора группы воспитательной и социальной работы с осужденными югорского УФСИН Денис Юров.

Напомним, в Новосибирске за год в 2 раза вырос спрос на услуги специалистов по свадьбам.