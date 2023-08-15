Журналист «Сиб.фм» решила создать аромат для привлечения мужчин и денег — что из этого вышло

Выбор парфюма — это не только приятное занятие, но и рабочая психотерапевтическая практика. Журналист «Сиб.фм» проверил на себе её эффективность.

Ароматерапия относится к такому методу профилактики ментальных проблем, как арт-терапия. С помощью различных запахов человек пытается понять своё внутреннее состояние, расслабиться и обрести баланс. Одновременно с этим его консультирует специалист и подсказывает, на чём следует акцентировать внимание.

Ольга Пащенко — парфюмер, ароматерапевт и аромапсихолог. Более двадцати лет назад она открыла для себя мир эфирных масел и своё призвание. Ольга прошла обучение в Chanel, Christian Dior, Moschino и других парфюмерных компаниях, а также создала более тысячи индивидуальных ароматов.

Корреспондент «Сиб.фм» сходила на мастер-класс Ольги Пащенко по созданию аромамасла для привлечения богатых мужчин и выяснила, как запах может изменить жизнь.

«Будем работать с подсознанием»

Ещё во время переговоров Ольга объяснила, что это не простой мастер-класс по созданию духов. По её словам, меня ждал психоанализ на основе моего восприятия различных запахов, поэтому на встречу я шла с интересом и лёгким недоверием.

При входе в маленькую светлую комнату на третьем этаже бизнес-центра сразу слышатся приятные ароматы. Ромашка, лаванда, мандарин, корица — эти и десятки других запахов смешались в нечто манящее. Ольга основательно подготовилась к индивидуальному мастер-классу: на столе меня ждало около пятидесяти баночек с разными эфирными маслами без этикеток. Я решила, что следующие два с половиной часа буду наслаждаться всеми любимыми запахами, но всё оказалось не так просто.

— Когда вы вдыхаете ароматы, в организме происходят разные психоэмоциональные реакции. Например, запах розмарина и базилика любят те, у кого пониженное давление, потому что эти травы как раз-таки его повышают. То есть человеку нравится то, от чего он чувствует себя хорошо. Однако сегодня мы будем работать с подсознанием — снимать блоки и изучать отношение к отдельным вещам с помощью эфирных масел, — объяснила Ольга.

Как отметила ароматерапевт, люди часто используют запахи, чтобы понять своё настроение и мироощущение. Порой срабатывает якорное восприятие — ассоциация аромата с каким-либо негативным событием. Ольга подчеркнула, что этот мастер-класс нацелен на то, чтобы отделить запахи от негативного опыта, а также на познание самого себя.

— Сегодня ваша задача, когда вы будете вдыхать ароматы — отключить мозг. Это очень сложно, потому что он будет пытаться мыслить логически. Так срабатывает функция контроля. Не узнавайте ароматы и не читайте этикетки, а переключитесь на свои ассоциации и эмоции. Можно даже закрывать глаза. Давайте попробуем, — сказала Ольга и протянула мне первый бутылёк с эфирным маслом.

«Чем дольше нюхаешь, тем хуже»

На удивление аромат оказался не самым приятным — в помещении запахло больницей. На секунду представила, что сижу в кресле в кабинете стоматолога.

— Это полынь даванская, — пояснила специалист. — Она показывает, насколько у человека раскрыто состояние внутренней свободы.

Эти ассоциации дали понять ароматерапевту, что для меня возможность выбора, самореализации и проявление себя — своеобразное лекарство. Я кивнула, взяла в руки следующий бутылёк с эфирным маслом и сморщилась от неприятного запаха скота.

— У вас были строгие родители или тяжёлые отношения? — спросила Ольга.

Я впала в ступор. Специалист отметила, что моё восприятие этого аромата говорит об отсутствии любви к себе.

— Это иланг-иланг. Если настолько сильно не нравится, то это значит, что вы не принимаете себя. Я думаю, вы перфекционист. Есть повышенная требовательность к себе, строгость, — заметила Ольга.

Ароматерапевт записала свои выводы на листочке, а я принялась открывать новый бутылёк. Следующее масло тоже оказалось ужасно неприятным, однако именно оно усилило мою веру в ароматерапию.

— Чем дольше нюхаешь, тем хуже, — сказала я.

— Этот аромат указывает на отношение к сексу и его наличие. Это натуральный чёрный мускус, африканский камень. Если человек блокирует свои сексуальные желания или секса вовсе нет, то пахнуть он всегда будет неприятно, — ответила Ольга.

— То есть, если у человека с этим всё в порядке, то и пахнуть чёрный мускус будет по-другому? Думаете, этот запах может кому-то понравиться?

— Да.

Оказалось, что восприятие запахов напрямую связано с гормонами. Например, кортизол (гормон стресса) может уменьшать чувствительность к запахам и снижать позитивную эмоциональную реакцию на них. Инсулин и лептин влияют на аппетит и предпочтения в пище — повышенный уровень лептина уменьшает желание есть сладкое или жирное.

«Мужика не притянула, но должность предложили»

Как правило, на мастер-классы Ольги приходят два типа людей: скептики и «думающие». Ко вторым относятся клиенты, желающие полностью изменить свою жизнь. Как подчёркивает специалист, в её практике бывали случаи, когда индивидуальные аромамасла приносили людям деньги, успех и любовь.

— Однажды ко мне пришла девушка, которая некоторое время назад разорвала отношения. Она сказала: «Я вообще не могу ни с кем общаться, ни с кем встречаться, никакого секса, у меня вот такой блок». Я сделала ей смесь из мускуса кабарги. Потом она поехала в Китай на встречу с поставщиками и взяла с собой масло. А её постоянный поставщик — богатый китаец. Она рассказала, что за три года совместной работы он никогда ей даже комплиментов не делал, а тут намазалась маслом и он сразу обратил на неё внимание. Позвал на свидание, — рассказывает Ольга.

Ароматерапевт напомнила, что культура, раса и национальность влияют на восприятие запахов. Это зависит от рациона питания и среды, в которой живёт человек. Ольга предупреждает: если вы привлекли партнёра из «другого мира», то нужно быть готовым принять его менталитет.

— Ещё как-то раз ко мне пришла девушка с запросом сделать аромат для привлечения богатого мужчины. Она тогда собиралась лететь в Москву и рассчитывала встретить там свою судьбу. Всё сделали, она взяла аромамасло с собой. Вернулась, говорит: «Мужика мне не притянула, но должность хорошую предложили», — смеётся Ольга.

«Масло олигархов и больших денег»

За два с половиной часа мастер-класса Ольга предложила мне двадцать абсолютно разных ароматов. Среди них — тубероза, жасмин, масло розы, корица, масло бархатцев, шафран, мелисса, семена моркови, марихуана, левзея, пачули, ромашка и другие. Одним из самых интересных и одновременно отталкивающих запахов оказался ветивер. Ольга называет его маслом олигархов и больших денег, однако пахнет он кошачьей мочой.

— Я уже примерно понимаю склад вашего характера. Несмотря на то, что вы выглядите очень женственно и хрупко, у вас такой характер, который есть не у каждого мальчика, — улыбается ароматерапевт. — Смотрите, это петигрейн, масло победителя. Он вам понравился, поэтому какие бы цели вы себе не ставили, они всегда будут реализованы.

Ольга создала для меня индивидуальный аромат, который поможет сломать внутренние блоки и встретить достойного мужчину. В него вошли ветивер, африканский камень, иланг-иланг, корица, и левзея. Специалист уверяет, что этот «волшебный эликсир» не будет действовать, если не прикладывать дополнительных усилий. Тем не менее она утверждает: аромамасло — это не плацебо.

— Я всегда предупреждаю: если хотите проработать свои проблемы, то внимательно следите за баночкой и нигде не оставляйте. Не давайте её никому подержать. Она — только ваша.

В течение тридцати дней я должна наносить на себя буквально каплю аромамасла и тогда моя жизнь может измениться к лучшему, уверяет Ольга.

Спустя тридцать дней

После посещения мастер-класса по ароматерапии, я решила попробовать на себе действие аромамасла. Нанесла каплю на запястье и поехала на работу в метро. Весь путь на меня оборачивались люди — это было странно и сомнительно. Тем не менее, стала чувствовать себя увереннее, чем обычно. Кажется, что коммуникация стала выстраиваться проще, а люди начали больше мне доверять.

Жизнь начала меняться к лучшему — появилось самоуважение и сложились отношения с новым партнёром. Не знаю, связано ли это с тридцатидневным ритуалом, однако ароматерапия точно сработала.