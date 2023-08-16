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общество проиcшествия

Девушка из Новосибирска погибла в ДТП на Алтае

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В Республике Алтай разбилась 21-летняя девушка из Новосибирска.

16 августа 21-летняя девушка из Новосибирска погибла в ДТП в Республике Алтай. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

«23-летний водитель, находившийся за рулем седана Toyota Mark II, сбил собаку и потерял контроль над автомобилем, врезавшись в столб», — говорится в сообщении

Девушка находилась на заднем сиденьи и не была пристёгнута ремнём безопасности.

Напомним, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе сгорел минивэн Toyota.

Ранее в Новосибирске на улице 1-я Заречная водитель «Жигули» на большой скорости наехал на велосипедиста, а затем протаранил забор. У него не было водительских прав, и предположительно он был пьян.

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Диана Джафарова
журналист

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