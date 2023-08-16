Экономист из Новосибирска рассказал о ценах после падения курса рубля

Экономист из Новосибирска Клисторин рассказал, что будет с ценами осенью 2023 года после падения курса рубля.

Экономист Владимир Клисторин из Новосибирска рассказал о том, как повышение ключевой ставки и падение курса рубля повлияют на экономику. По его мнению, это скажется на всех отраслях, включая цены. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Он отметил, что повышение ключевой ставки является стандартным инструментом в случае снижения курса рубля и повлияет на ставки по кредитам, на потребительскую активность и на цены. Кроме того, эксперты предполагают, что на инфляционные процессы это решение сильно не повлияет.

Клисторин добавил, что некоторые последствия повышения ключевой ставки население и бизнес почувствуют довольно быстро, другие будут несколько отсрочены. При этом он подчеркнул, что повышение ключевой ставки это упреждающая мера для того, чтобы цены росли меньше. Однако он выразил опасения, что это может угнетать не только спрос, но и предложение, что может привести к большим проблемам.

Курс рубля по отношению к доллару также является важным вопросом для населения. Клисторин пояснил, что ситуация на валютном рынке никогда не была чисто рыночной, а при существующем положении дел строить прогнозы стало еще сложнее.

Эксперт не смог ответить на вопрос о том, ждать ли людям новых экономических потрясений, но отметил, что переход психологически значимой отметки в 100 рублей за доллар для значительной части населения и бизнеса уже является потрясением.

Напомним, 14 августа 2023 года в ходе торгов на Мосбирже доллар превысил отметку 100 ₽ впервые с 23 марта 2022 года.