Где узнавать новости новосибирского метро?

Новосибирский метрополитен является не только удобным способом перемещения без пробок, но и стремительно развивающимся видом транспорта. Для того, чтобы не пропустить важные новости о городской подземке, рассказываем вам о том, где их можно узнать оперативно.

Первый источник, где можно узнать новости не только об устройстве метро, но и различных выставках, которые регулярно появляются на станциях, — это, конечно, официальный сайт Новосибирского метрополитена nsk-metro.ru. Там собрано множество интересных фактов о подземке.

Второй источник — это группа МУП «Новосибирский метрополитен» в социальной сети «Вконтакте». Здесь можно не только узнать последние новости, но и сообщить о проблеме или высказать своё мнение о работе метро.

Кроме того, у Новосибирского метрополитена есть свой телеграм-канал @nskpodzemka, на который может подписаться любой желающий. Здесь читатели найдут больше фотографий, видеороликов и интересных ссылок. Канал регулярно обновляется новостями о расписании движения поездов, строительстве новых станций и других событиях, связанных с метро Новосибирска. Для того, чтобы быть всегда в курсе событий нужно только подписаться на канал.