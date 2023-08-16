Гороскоп на 16 августа 2023 года: о чём говорят звёзды

В среду, 16 августа 2023 года Луна вступает в фазу Новолуния, открывая новый и на этот раз Львиный месяц, который продлится до 15 сентября. Период будет особенно непредсказуемым и даже странным. Портал «Сиб.фм» публикует информацию о том, как использовать энергию непростого лунного месяца себе во благо и чего ожидать от Новолуния в знаке Льва.

Свои рассуждения и прогнозы относительно нового лунного месяца российские астрологи, как правило, начинают с характеристик знака, через который проходит новая лунная фаза. С 16 августа править астрологический бал будет царственный знак Зодиакальной дюжины – Лев (отвечает за праздники, красивую жизнь, свободу в проявлении своего Эго).

Особый подъём энергии ощутят на себе люди творческих профессий. Учитывая условия текущей ретроградности Венеры (откат к прошлому), астрологи рекомендуют не забывать, что все новое – это хорошо забытое старое, а потому лучше посмотреть назад и взять старую идею, адаптировав её под актуальные тренды.

Некоторые опасения экспертов в области астрологии вызывает так называемая «точка новолуния», она войдёт 16-го августа в напряжении с Ураном. При подобном планетарном раскладе, чаще всего, происходят неожиданные события, мятежи и революции, землетрясения и другие природные катаклизмы, которые сложно предсказать, сообщает телеграмм-канал @Infoniac.ru. Кроме того, Лев относится к огненной стихии, а значит особую осторожность в новом лунном месяце стоит проявлять при обращении с огнём.

Из хороших новостей – предстоящий лунный месяц принесёт новые идеи, новаторские предложения. Также могут быть предъявлены новые изобретения или открытия – лишь бы эти научно-технические фантазии не увели человечество слишком далеко, как это часто бывает.

Что касается возможности отвлечься и использовать августовские лунные энергии во благо, то стоит учитывать предпочтения знака Льва, под которым нам придётся жить до следующего лунного обновления в средине сентября 2023 года. Этот царственный знак отвечает за любовь, детей, творческую реализацию, искусство и развлечения, поэтому в новолуние 16 августа хорошо будет подумать о прекрасном. Если же у вас с этим проблемы, вы можете в это новолуние загадать такие желания, как:

· разобраться в себе,

· развить свои таланты,

· заявить о себе,

· стать заметными.