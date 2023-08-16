Катастрофа? Какой курс доллара приведёт к необратимым последствиям

То, что подскочивший валютный курс будет иметь последствия в российской экономике – уже очевидно. Портал «Сиб.фм» попытался выяснить, как и когда тенденции станут необратимыми и как они отразятся на жизни простых россиян.

По старинной русской традиции, начнём с плохих новостей, а точнее с худших опасений российских экономических аналитиков, которые фиксируют недоверие населения РФ к банкам и обвальную девальвацию (снижение курса национальной валюты по отношению к курсу валют других государств). Причинами такого ослабления рубля эксперты разных уровней называют пассивность Центробанка, Минфина и правительства в целом. И действительно, Центробанк РФ сохраняет «железобетонное» и невозмутимое спокойствие, не замечая в сложившейся биржевой ситуации проблем для финансовой стабильности страны, и даже допускает возможность повышения ключевой ставки на грядущих заседаниях для стабилизации инфляции.

К хороших новостям или прогнозам можно отнести мнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что «большинство населения России не интересуется соотношением курса рубля и доллара, так как ситуация находится под контролем государства». В качестве примера эксперт привёл текущую экономическую ситуацию в его депутатской вотчине — республике Чувашия, где, по его словам, «предприятия загружены и наращивают объёмы производства, люди получают заработную плату и живут полноценной жизнью без стресса из-за курса доллара». По его устойчивому мнению, в данный момент Россия находится на пике своего развития и живёт нормальной жизнью, развивая машиностроение, приборостроение и электротехнику.

Другой российский аналитик — экономист и автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев уверяет, что «сейчас рубль не слабый, а такой, каким и должен быть». По его наблюдениям, на самом деле рубль не стал вдруг «дешевым» в августе 2023 года. А наоборот, год назад, в августе 2022 года рубль был слишком дорогим, в силу уникального стечения внешних обстоятельств. Эксперт уверяет, что российский рубль не сильный и не слабый, а сырьевой: «Рубль, в его нынешнем состоянии, это внутренняя расчетная квитанция страны — экспортера сырья, которая систематически сталкивается с нехваткой капитала и исторически имеет низкий уровень сбережений», пояснил он в одном из недавних видео в своём телеграмм-канале.

По его устойчивому мнению, объёмы предложения валюты на рынках РФ раньше зависели от мировых цен на нефть, а сейчас они также зависят и от решений, принятых как внутри, так и вне РФ.