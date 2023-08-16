В конце июля на въезде в Новосибирск пропал Поклонный Крест.

В конце июля на въезде в Новосибирск пропал Поклонный Крест, установленный в 2003 году на 80-летний юбилей Новосибирской епархии. Его демонтировали для замены на новый. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на митрополию.

Место установки Креста имеет особое значение для некоторых верующих, которые считают его аналогом Голгофы. На этом месте проложены крупнейшие транспортные артерии мегаполиса, и Крест был неотъемлемой частью его облик.

Некоторые жители города считают, что что место, где стоял Поклонный Крест в 1930-е годы репрессированные строили здесь Комсомольский мост через Обь.