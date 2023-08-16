Нерыночная составляющая в цене новостроек Новосибирска достигла минимума

Независимый аналитик Сергей Николаев рассказал, что нерыночная составляющая в стоимости новосибирских новостроек находится на минимальном уровне с февраля 2022 года.

Средняя цена предложения квадратного метра в новостройки Новосибирска в июле 2023 года составляла 127,5 тысяч рублей, что на 15,7% выше цены квадрата на вторичном рынке. Это касается и двух совершенно одинаковых квартир, если одна из них продается напрямую от застройщика, а вторая — от инвестора.

Большая часть квартир в новостройках продаётся по ипотеке, основная часть не просто по льготной ипотеке, а по более выгодным ипотечным процентам. Так, по данным ЦБ, в июне 2023 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным физическим лицам-резидентам под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве составляла по РФ – 6,12%, а по Новосибирской области – 6,28%.

Разница между ипотечной ставкой на новостройки и готовое жилье создает нерыночную составляющую в цене новостроек, которую выплачивают государство и застройщики. Первое — для стимулирования строительной отрасли, вторые — для повышения конкурентоспособности своих квартир.

Сегодня нерыночная составляющая в цене новосибирских новостроек находится на минимальном уровне с февраля 2022 года.

Этим объясняется и опережающий темп роста цен на готовое жилье и его более высокие продажи. После повышения ключевой ставки ЦБ и сохранения всех льготных програм на новостройки можно ожидать обратного движения.