Певец SHAMAN выступит в Новосибирске

В Новосибирске в конце года пройдёт концерт SHAMAN`a.

Певец SHAMAN объявил о гастрольном туре по Сибирскому Федеральному округу. Как сообщается на официальном сайте исполнителя, тур начнется 4 декабря в Ангарске и завершится 16 декабря в Томске. SHAMAN даст два концерта в Новосибирске, а также посетит Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул и Бийск.

Цена билетов начинается от 2 тысяч рублей, но в Бийске и Новосибирске они будут стоить дороже — от 2,5 тысячи рублей и от трех тысяч рублей соответственно. Концерты пройдут в различных залах, таких как ДК "Современник", Гранд Холл Сибирь, СРК "Арена" и областная филармония.

SHAMAN — популярный певец, чьи композиции имеют многомиллионную аудиторию. Его концерты всегда сопровождаются яркими выступлениями и эффектным светом. В Сибирском Федеральном округе исполнитель выступит с новыми песнями и старыми хитами.

Напомним, ранее в Новосибирске глава Совета отцов Майоров оценил клип SHAMAN из зоны СВО.