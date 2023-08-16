Под Новосибирском 16-летний скутерист попал в ДТП на встречной полосе

В Бердске под Новосибирском 16-летний скутерист пострадал в ДТП.

Вечером 15 августа в Бердске под Новосибирском 16-летний скутерист попал в ДТП с Lada. Об этом сообщили в «Бердск-Онлайн».

Возле дома №2 на улице Лунная столкнулись автомобиль Lada под управлением 52-летнего водителя и скутера Regulmoto под управлением 16-летнего водителя. Как отметили в бердской Госавтоинспекции, скутерист ехал по встречной полосе.

В результате столкновения пострадал скутерист. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, что управлять транспортом категории «М» и «А1» могут лица, достигшие 16 лет, при наличии водительского удостоверения. За управление транспортным средством водителем не имеющим права управления в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Напомним, что днём 15 августа в Новосибирске пьяный водитель жигулей сбил велосипедиста.