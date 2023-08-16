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общество проиcшествия

Под Новосибирском полицейского задержали после ДТП с ребёнком

Фото pixabay.com

Полицейский сбил шестилетнюю девочку в Новосибирской области.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который работает в МО МВД «Карасукский».

По данным СУ СКР по Новосибирской области, мужчина 7 августа сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, не оказав ей помощи. Ребенка госпитализировали.

Подозреваемого задержали, в ближайшее ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по факту оставления несовершеннолетней в опасности.

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Диана Джафарова
журналист

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