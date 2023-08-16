Приметы в Успенский пост с 14 по 27 августа 2023 года: что можно и чего нельзя делать

Успенский пост, прозванный в народе «Богородичной Пасхой», является самым коротким, но строгим в отношении запретов и деяний, способствующих духовному очищению и близости к Богу. Портал «Сиб.фм» публикует полный список запретов и богоугодных дел этого периода.

Пищевые ограничения и запреты Успенского поста мало чем отличаются от подобных периодов постования православного календаря. Согласно церковному Уставу, с 14 по 27 августа 2023 года рекомендуется воздерживаться от употребления пищи животного происхождения, включая мясо, молочные продукты и яйца. Основу меню на ближайшие две недели составляют: растительная пища, злаки (крупы), орехи, мед и фрукты, поясняет российский протоиерей Александр Борисов.

По его словам, в пост правильно тратить на еду меньше денег, чем обычно, освобождая средства для благотворительности. Также в период Успенского поста рекомендуется воздержаться от потребления алкоголя и курения: «Винцо разрешено в определенные дни поста — в субботу и воскресенье. Лучше стремитесь избегать негативных эмоций, грубости, оскорблений и других недобрых действий. Кроме того, согласно церковным обычаям, стоит избегать участия в развлечениях и шумных гуляниях», предупреждает Протоиерей Алексий Потокин, помощник настоятеля храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне (Москва). По его мнению, православные россияне в Успенский пост избегали венчания, стараясь не устанавливать даты свадеб на этот период.

Первыми в списке богоугодных деяний Успенского поста традиционно значатся посещения церковных служб. Также следует, по мнению российских священнослужителей, посетить могилы своих предков, помолиться за них и почтить их память (только не алкоголем).

К разрешённым действиям поста относятся и повседневные домашние дела: уборка, готовка, стирка. Что касается земельных работ, то первые плоды созревающего урожая овощных и садовых культур в это время принято приносить в церковь на освящение, уверяет Иерей Александр Рябков. По его словам, освящение плодов – это наша благодарность Богу за то, что Он из года в год посылает нам урожай.