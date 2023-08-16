Самарчанка влезла в долги на 1,5 миллиона рублей из-за мошенников

Женщина взяла кредит, чтобы помочь «правоохранителям» поймать аферистов.

Жительница Самарской области доверилась мошенникам и потеряла 1,5 миллиона рублей. Аферисты убедили 45-летнюю начальницу учебного отдела вуза взять кредиты под высокие проценты, чтобы проспонсировать «борьбу с преступниками», пишет sovainfo.ru.

Правоохранители выяснили, что женщине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками полиции. Они заявили, что мошенники используют ее данные для спонсирования преступлений в одном из соседних государств. Чтобы не стать соучастником и поймать аферистов, собеседники предложили самарчанке взять кредит и перечислить деньги на указанные ими счета. В итоге сотрудница вуза поверила им и перевела 1,5 миллиона рублей.

Когда собеседники потребовали передать еще денег, жительница Самарской области поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Уже возбудили уголовное дело. Аферистам грозит лишение свободы до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мошенники предлагают замену социальных карт для доступа к онлайн-банку.