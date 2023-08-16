В Новосибирске 72% девушек хотят выйти замуж за айтишника

Замуж за IT-специалиста хотят выйти 72% девушек из Новосибирска.

В Новосибирске замуж за IT-специалиста хотят выйти 72% девушек. Это выяснили школа IT-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba на основе опроса 2 827 пользовательниц приложения.

Согласно результатам опроса, выйти замуж за айтишника хотят молодые девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Большинство (83%) опрошенных отметили, что обращают внимание на специальность будущего жениха. Зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%) — важнейшие качества мужчины для новосибирских девушек. Однако для мужчин профессия женщины абсолютно не имеет значения — так ответили 66% респондентов.

Как отметили в сервисе для знакомств, девушки стали интересоваться айтишниками после первой волны пандемии весной 2020 года, когда многие стали работать удалённо.

Напомним, что молодой айтишник из Новосибирска Илья Орлов переехал в Мексику и прожил там два года, полностью погрузившись в местную культуру и образ жизни.