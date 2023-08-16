сегодня
16 августа, 12:34
пробки
5/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 97.42 | eur 106.5
сегодня
16 августа, 12:34
пробки
5/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 97.42 | eur 106.5
сегодня 10:06
общество

В Новосибирске до пятницы ожидается пасмурная и прохладная погода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики представили прогноз на 16-18 августа в Новосибирске.

По данным синоптиков Gismeteo, в ближайшие дни жителей Новосибирска ожидают прохладная и дождливая погода. В частности, сегодня, 16 августа, прогнозируется сильный дождь, а температура воздуха составит от +12 до +16 градусов Цельсия. Скорость ветра достигнет 10 м/с.

В четверг, 17 августа, выпадут утренние осадки, а оставшаяся часть дня будет пасмурной. Температура воздуха немного повысится до +19 градусов, а скорость ветра уменьшится до 7 м/с.

В пятницу, 18 августа, дожди закончатся. Днем температура воздуха также останется не выше +19 градусов Цельсия. Скорость ветра будет равна 7 м/с и не изменится по сравнению с четвергом. Однако к концу недели ожидается потепление и прояснение погоды.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в