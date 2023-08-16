В Новосибирске из-за глубоких луж десятки автомобилей остались без номеров

Десятки автомобилистов потеряли номера из-за глубоких луж в Новосибирске.

Через соцсети автовладельцы разыскивают номерные знаки, потерянные во время сильных ливней 12 и 14 августа в Новосибирске. Об этом сообщили в «BFM Новосибирск».

Больше всего таких случаев было зафиксировано в Академгородке. Одни ищут номера самостоятельно, проверяя низины. Другие — размещают объявления в интернете.

Например, жительница Новосибирска Екатерина Фоот проезжала по затопленной дороге возле ТЦ «Эдем» в момент сильного ливня и потеряла свой номерной знак.

«Машины проезжали по огромной луже. И я тоже там проехала, медленно и осторожно. О том, что у моей машины потоками воды смыло знак, я не сразу заметила. Припарковалась возле работы, пошла по делам и потом уже увидела, что впереди знака нет», — рассказала Екатерина Фоот.

Сейчас жители публикуют фотографии найденных номерных знаков в чатах садовых обществ и ТСЖ Советского района, а также в районных пабликах.