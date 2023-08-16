В Новосибирске мопедист устроил погоню с двумя экипажами ДПС

В Новосибирске мопедист с пассажиром попытался скрыться от двух экипажей ДПС.

В Новосибирске двое подростков на мопеде попытались скрыться от двух экипажей ДПС на улице Владимира Высоцкого. Видео с погоней опубликовал тг-канал «АСТ-54 Black».

На опубликованных кадрах видно, что водитель мопеда вместе с пассажиром пытаются на маленькой скорости скрыться от полиции, нарушая правила ПДД.

В один из моментов погони байкер умудряется развернуться на проезжей части через две машины ГИБДД. Удалось ли правоохранителям остановить гонщиков, пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске задержали мужчину, который попытался скрыться от полицейских на Honda Fit в центре города.