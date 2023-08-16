В Новосибирске неизвестный расстрелял мужчину на парковке многоэтажки

Следователи ищут подозреваемого в стрельбе в центре Новосибирска.

В Новосибирске на улице Ипподромской произошло вооруженное нападение на мужчину. Как сообщил источник Сиб.фм, 15 августа около 00:30 на парковке дома №8 неизвестный выстрелил в мужчину семь раз и скрылся с места преступления.

По данным собеседника издания, нападавший попал пять раз в жертву. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали подозреваемого из-за темноты. Местные жители также не услышали выстрелов.

Предполагается, что подозреваемый приехал на парковку на автомобиле, так как прибытие и отбытие одной из машин совпадает со временем нападения. Личность нападавшего пока не установлена.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления. Органы правопорядка продолжают расследование инцидента.