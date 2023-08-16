В Новосибирске отменили уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка на игровой площадке

В Новосибирске стали известны подробности конфликта на игровой площадке.

В Новосибирске отменили постановление о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства в отношении 15-летнего подростка после жестокого избиения парня на детской площадке, сообщил корреспонденту Сиб.фм источник.

«Уголовное дело по ч.2 ст. 213 (Хулиганство) отменено, подростка поставили на учёт в ПДН», — пояснил собеседник.

В СУ СКР по Новосибирской области Сиб.фм уточнили, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено прокурором, однако проверка по делу продолжается.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено прокурором. В настоящий момент продолжается проведение проверки, назначены все экспертизы. Они еще все в производстве. Никто еще ничего не отменил», — сообщила Сиб.фм старший помощник руководителя управления Елена Коновалова.

По словам источника Сиб.фм, 15-летний подросток избил 18-летнего парня из-за девочки со слабым здоровьем, которой последний пострадавший якобы угрожал расправой с помощью других людей за деньги. Кроме этого, источник опроверг информацию СМИ, что в отношении избитого возбуждено уголовное дело, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетней.

Собеседник добавил, что потерпевшая сторона отказалась писать заявление после избиения.

Корреспондент Сиб.фм связался с избитым и его матерью, однако они отказались давать комментарии.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске возбудили уголовное дело после жестокого избиения подростка.