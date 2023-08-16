В Новосибирске ожидается прохладная погода с 16 по 18 августа

Похолодание ожидается в Новосибирске с 16 по 18 августа.

С 16 по 18 августа в Новосибирске будет стоять ненастная погода, сообщают на сайтах погодных сервисов.

16 августа в Новосибирске пойдет сильный ливень. Температура воздуха составит +12... +16 градусов. Порывы ветра достигнут 10 м\с.

17 августа в городе снова пройдёт дождь. Осадков в первой половине дня не ожидается, но будет пасмурно. Столбики термометров покажут +19 градусов. Скорость ветра — до 7 м/с. Система «метеум» от «Яндекс.Погоды» также прогнозирует отсутствие осадков.

Как сообщает сервис «Гисметео», дожди прекратятся только 18 августа. Воздух прогреется до +19 градусов.

Напомним, что через соцсети автовладельцы разыскивают номерные знаки, потерянные во время сильных ливней 12 и 14 августа в Новосибирске.