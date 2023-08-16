В Новосибирске пассажиров самолёта не взяли на борт из-за нехватки мест

В Новосибирске прокуратура проверит отказ пассажирам самолёта в продолжении трансферного рейса.

В новосибирской аэропорту Толмачёво пассажирам самолёта отказали в посадке на борт, так как в салоне закончились посадочные места. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

«Прокуратурой [...] установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией «Сибирь» в воздушной перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушных судов, следовавших по маршруту Новосибирск — Москва, по причине позднего прибытия самолета с трансферными пассажирами из аэропорта г. Иркутска и опоздания на стыковочный рейс», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь прокуратура будет выяснять причину нарушения прав покупателей билетов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на рейс «Победы» Сочи – Красноярск мужчину не пустили мужчину из-за скандала, и его 13-летней дочери пришлось лететь одной. Авиакомпания «Победа» сняла с рейса Сочи –Красноярск пассажира, который летел вместе со своей 13-летней дочерью. Как объяснил мужчина, это произошло из-за проблем с ручной кладью, в авиакомпании же придерживаются версии дебоширства. По мнению мужчины, его багаж легко поместился в калибратор, и у служащих не было претензий к ручной клади. Однако, когда они с дочерью заходили в салон самолёта, его ручную кладь решили проверить повторно – на этот раз она не влезла из-за жёсткой ручки. Тогда сотрудники авиакомпании якобы подняли шум и сняли его с рейса.

Также пассажир авиарейса из Магадана в Новосибирск умер на борту самолёта: несмотря на длительные реанимационные действия, спасти мужчину не удалось.