В Новосибирске пострадали три человека при столкновении Nissan и Toyota

Три человека пострадали в результате ДТП на Старом шоссе в Новосибирске.

Днём 16 августа на восьмом километре Советского шоссе в Новосибирске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan X-TRAIL, двигался по Советскому шоссе со стороны г. Новосибирска в направлении плотины ГЭС, по предварительной информации выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Toyota Sienta, под управлением мужчины 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

После столкновения оба водителя и женщина-пассажир автомобиля Toyota получили травмы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Новосибирске двое подростков на мопеде попытались скрыться от двух экипажей ДПС на улице Владимира Высоцкого.