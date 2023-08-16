В Новосибирске специалисты НТИ разработали систему поиска раненых солдат с помощью маячков

В Новосибирске разработчики продемонстрировали поисковую систему, благодаря которой можно находить на поле боя получивших ранения бойцов.

Новосибирские разработчики в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» представили поисковую систему, позволяющую обнаруживать на поле боя раненых военнослужащих посредством маячка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что данная система может быть задействована в гражданской сфере, чтобы искать потерявшиеся беспилотные летательные аппараты. По информации НТИ, противнику действия системы недоступны для наблюдения. По внутреннему радиоканалу маяк слышит запрос поискового прибора и дает на него короткий ответ. По маячку военнослужащих обнаруживают за счет специального прибора, включающего в себя направленную антенну. Можно применять для поиска дрон, если наблюдается обстрел.

Специалисты рассказали, что в таком случае на БПЛА закрепляют ретранслятор поискового прибора и маяк для дрона, если вдруг аппарат будет потерян. Вес одного из них составляет 16 граммов, другого — 10. Согласно имеющимся сведениям, до настоящего времени поисковая система уже была испытана в лесу, совсем скоро в НТИ проведут испытания на полигоне.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» представили первое в России беспилотное аэротакси S700.