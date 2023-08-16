В Новосибирске улицу Василия Старощука перекроют 19 августа

Часть улицы Василия Старощука перекроют на полдня в Новосибирске.

В субботу, 19 августа, в Новосибирске перекроют движение на участке улицы Василия Старощука. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Перекрытие связано с празднованием 80-летия со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка.

“На время проведения мероприятия 19 августа с 10.30 до 13.00 временно прекращается движение по ул. Василия Старощука на участке от здания по адресу: территория Военного Городка, 770/1 до ул. Бориса Богаткова”, — говорится в сообщении ведомства.

Также с 07.00 до 13.00 будет запрещена парковка на этом участке улицы.

Напомним, ранее стало известно о перекрытии проезда к новому ЛДС в Новосибирске 27 августа.