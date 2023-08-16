В Новосибирской области браконьеры застрелили трёх косуль

В Здвинском районе под Новосибирском местные жители отстрелили трёх косуль без разрешения на охоту.

В Новосибирской области двое местных жителей отстрелили трёх косуль по одному разрешению. Их обвинили в нанесении ущерба природным ресурсам на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Здвинского района подготовила и направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей по статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота). По данным следствия, мужчины, имея только одну путевку на отстрел косули, взяли на прицел и убили трех сибирских косуль, что привело к значительному ущербу животному миру в размере 400 тысяч рублей.

В связи с этим, в интересах обеспечения компенсации ущерба, по делу также был заявлен гражданский иск, а на имущество обвиняемых был наложен арест. Дело направлено в Доволенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области браконьеры наловили рыбы почти на полмиллиона рублей. Примечательно, что это первое преступление в сезоне, и его зафиксировали ровно в день введение ограничений на рыбалку. В районе села Новый Шарап сотрудники линейного отдела МВД России задержали жителя Новосибирской области, который 50-метровой сетью выловил более 20 судаков, щук и окуней. Ущерб природной среде составил 34 000 рублей.