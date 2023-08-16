В Новосибирской области прошли учения по предотвращению теракта в транспорте

Под Новосибирском прошли антитеррористические учения.

В Новосибирской области прошло учение «Циклон». Представители сразу нескольких ведомств отрабатывали взаимодействие при предотвращении теракта в пассажирском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Учение провели в Искитимском районе Новосибирской области.

«К мероприятиям привлекались силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, а также межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и администрации Искитимского района», — сообщили в ведомстве.

На учениях отрабатывали взаимодействие силовых структур и органов власти, а также оперативных и экстренных служб при проверке информации об угрозе теракта, возникновении ЧС, обнаружении взрывчатки и опасных веществ. Также проверили готовность спецслужб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции в отдалённом районе Новосибирской области.

Цель каждой антитеррористической операции с участием общественного транспорта — пресечь сам акт теракта, минимизировать и ликвидировать его последствия как на городских дорогах, так и на междугородних трассах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Самарской области осудили за поддержку теракта в соцсетях.