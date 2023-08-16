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общество

В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка

Nsk-metro.ru

Уже не в первый раз Новосибирск становится площадкой для международного фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Предваряет это событие фотовыставка «Снимай науку!» от российского телеканала «Наука».

Выставка проходит в метрополитене, в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская». Более 40 представленных там уникальных снимков продемонстрируют всю красоту и многогранность науки.

Фото В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка 2

Фото В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка 3

Фото В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка 4

При создании некоторых работ использовалась макро- и микросъемка, а также специальное оборудование — всё, чтобы жители и гости города смогли прикоснуться к лучшим образцам научной фотографии.

Фото В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка 5

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Дарья Таюрская
журналист

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