В Новосибирском метрополитене проходит необычная фотовыставка

Уже не в первый раз Новосибирск становится площадкой для международного фестиваля научного и индустриального кино «Кремний». Предваряет это событие фотовыставка «Снимай науку!» от российского телеканала «Наука».

Выставка проходит в метрополитене, в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская». Более 40 представленных там уникальных снимков продемонстрируют всю красоту и многогранность науки.

При создании некоторых работ использовалась макро- и микросъемка, а также специальное оборудование — всё, чтобы жители и гости города смогли прикоснуться к лучшим образцам научной фотографии.