В Центральном парке Новосибирска раздадут подарки в честь Дня Знаний

Традиционно в России начало учебного года празднуют 1 сентября. В этот день принято поздравлять не только школьников, студентов и учителей, но и родителей. Холдинг «Сиб.фм Group» подготовил зажигательный праздник для всей семьи в Центральном парке!

На любой праздник принято дарить подарки. День знаний – не исключение. Участвуйте в наших конкурах и получайте ценные призы! Что для этого нужно? Просто прийти в Центральный парк 1 сентября и присоединиться к нашему празднику!

С 12:00 до 18:00 на площадке будет проходить праздничная программа: концерты, мастер-классы, конкурсы. Победители состязаний получат призы и подарки от наших партнёров! Так, магазин «Белый кролик» дарит гостям корзину со своей продукцией: вы сможете протестировать профессиональную бытовую химию и порадовать себя качественными средствами личной гигиены на розлив.

Биомороженое от «Десанта здоровья» укрепляет иммунитет и полезно даже детям!Участвуйте в конкурсах, будьте активными и забирайте целую коробку мороженого домой, чтобы лично убедиться в этом. Окунитесь в водоворот вкусов и цветов вместе со сладостями из «Мармеладной бухты»! Заветные пакеты с мармеладом со всего мира уже ждут пятерых счастливчиков.

В День знаний не стоит также забывать и о духовной пище. Ваш ребёнок увлекается робототехникой и интересуется созданием игр, а может быть, уже всерьёз занялся программированием? Развить новые навыки и компетенции он сможет с бесплатным сертификатом на месячное обучение в детской IT-школе Movavi.

Ждём вас 1 сентября в Центральном парке!

Генеральный партнер — Торговая сеть "Пятёрочка".

Официальный партнер — Торговая марка "Белый кролик". Продажа профессиональной бытовой химии и средств личной гигиены на розлив.

Партнеры проекта:

· ПАО «Банк Уралсиб»

· Доступная стоматология

· Сибирский бренд детской одежды MINIDINO

· Чайная библиотека

Food-партнеры:

· Мармеладная бухта

· Самый мясной бар BEFFY

· Торговая марка "Голодный пес"

· Кофейня "Ракета"

· Биомороженое Десант здоровья

· Ресторан быстрого питания Фрисби Фуд

· Томское молоко

Образовательные партнеры:

· Языковая школа «Я»

· Мовави-школа, детская IT-школа

· Центр иппотерапии Серебряная подкова