Вы удивитесь, когда узнаете эти 6 продуктов, которые запрещено есть на завтрак

Завтрак, которые по завещанию диетологов, нужно съесть самому, может стать натуральной отравой для организма, если составлен не грамотно. Портал «Сиб.фм» публикует простейший конструктор полезных завтраков со списком исключения вредных утренних продуктов.

Учитывая масштабную и повсеместную борьбу за здоровый образ жизни, ни один адекватный человек не начнёт свой день со стейка средней прожарки или жареной курочки. К тому же, о правильном составе первого в сутках приёма пищи нынче не пишет только ленивый – информации целое море в открытых источниках (пользуйся-не хочу).

Однако не все россияне в курсе, что в привычных завтраках могут оказаться опасные продукты. К ним, в первую очередь, и относятся вышеописанные мясные блюда: «Организм устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол. Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки — их лучше оставить на вторую половину дня», поясняет диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию Инна Зорина. По её словам, по этой же причине (тяжесть) о бутербродах с колбасой на завтрак тоже стоит забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, а с другой — хлеб.

Продолжая список запрещённых на завтрак продуктов (на первом месте – мясо, на втором – белый хлеб с колбасой), эксперты в области питания рекомендуют отказаться от дрожжевой выпечки, поскольку она вызывает резкие скачки сахара в крови, раздражая стенки желудка и вызывая дискомфорт, а в перспективе — ожирение.

По этой же причине (огромное количество сахара и быстрых углеводов) не стоит вестись на уловки современных маркетологов, убеждающих население в пользе хлопьев и мюсли на завтрак (ничего, кроме прибыли, их не интересует): «Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели». В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть», напомнила классическую утреннюю ситуацию врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог Ольга Головня.

На пятом месте списка опасных утренних продуктов широко разрекламированные каши быстрого приготовления, которые априори являются «пустышками», напичканными сахаром, солью, искусственными ароматизаторами и подсластителями.

Также на голодный желудок опасно употреблять блюдо из ПП-меню — салат из свежих овощей (кислоты раздражают слизистую оболочку пустого желудка, грозя скорым гастритом и язвой).

Отвечая на совершенно логичный в этой ситуации вопрос о том, как составить полезный завтрак, российские диетологи и нутрициологи единодушно рекомендуют по утрам употреблять ценные белковые продукты: яйца, рыба, морепродукты, творог, сыр, киноа и греча в сочетании с правильными жирами (сливочное масло, авокадо, орехи) и клетчаткой (овощи, фрукты, ягоды и зелень — петрушка, сельдерей, базилик и листовой салат).