Жителю Красноярска прислали повестку из военкомата на вручение мобилизационного предписания

Жителя Красноярска попросили явиться в военкомат по предписанию.

Житель Красноярска получил повестку от военкомата Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает NGS24.RU.

Мужчину призывного возраста просят явиться в военкомат до 28 августа, чтобы вручить ему мобилизационное предписание. Корреспондент издания позвонила в военкомат под видом родственницы получившего повестку. На вопрос о том, к чему следует готовиться и что значит этот документ, в военкомате ответили, что приглашенному просто вклеят мобилизационное предписание в военный билет, и это не означает моментальный сбор.

«Мы никуда не собираем никого, это наша плановая работа. Он просто приписан к нам в команду. Это просто наша работа повседневная. Мы никого никуда не набираем, не отправляем, только если добровольно. Всем приходит, кто у меня состоит в команде», — сообщили в военкомате.

Юрист Андрей Примак объяснил редакции NGS24.RU, что мобилизационное предписание — это документ, который выдают всем военнообязанным гражданам РФ. Если резервист его получил, то он попадает в некую виртуальную команду. В случае объявления всеобщей мобилизации в стране такую команду сформируют в кратчайшие сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Госдума во втором чтении приняла проект о повышении призывного возраста до 30 лет. Изначально законопроектом предполагалось установить призывной возраст от 21 до 30 лет, однако в ходе второго чтения была исключена норма о повышении нижней границы призывного возраста. Также из проекта была исключена норма о переходном периоде до 2026 года, которая предусматривала поэтапное введение новой системы.