Что делать, если пришла повестка на вручение мобилизационного предписания: отвечает юрист

Законы в нашей стране меняются едва ли не ежедневно. Портал «Сиб.фм» оперативно публикует новые правовые документы – сегодня речь пойдёт о мобилизационном предписании, его отличии от повестки и действиях в случае его вручения.

Российские военкоматы в текущем 2023 году усиленно вручают военнообязанным гражданам мобилизационные предписания (лично в руки или отправляют почтой).

Естественно, многих россиян этот факт настораживает и у них возникают справедливые вопросы. Нужно ли бояться выдачи мобилизационного предписания? Отправят ли на фронт после его получения и посадят ли в тюрьму за неявку по нему? Что делать, когда пришла повестка с формулировкой «для уточнения данных» или «для вручения мобилизационного предписания? Все ответы — у юристов (ниже по тексту).

Мобилизационное предписание представляет собой бумажный вкладыш, то есть является дополнением к военному билету, поясняет юрист Даниил Венедиктов. По его словам, выдаётся вкладыш в двух цветах – белом и розовом, соответственно предназначен для разных людям и для разных целей:

- белый вкладыш получают военнообязанные граждане, которых привлекают военкоматы для помощи в проведении мобилизации на срок до 10 суток (они получают задание, после выполнения которого возвращаются на постоянное место работы);

- розовый выдают тем, кто подлежит призыву и обязан при мобилизации прибыть в место, которое указано в основной части формуляра (время и место прибытия по основному или дополнительному адресу указано внутри вкладыша).

С момента выдачи предписания гражданин обязан исполнить требования, обозначенные в основной части документа, то есть прибыть в указанное место с нужным перечнем документов (покидать место жительства без уведомления и разрешения военного комиссара в этот период запрещено).

Также совпадает и наказание за уклонение от обязанностей по мобилизационному предписанию и по повестке: с 1 октября 2023 года суммы штрафов увеличены в разы и доходят до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет (ст. 328 УК РФ), пояснил юрист Венедиктов.

Что касается вариантов реагирования на мобилизационное предписание, то, согласно пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О мобилизации и мобилизационной подготовке», граждан, получивших мобилизационные предписания, обязан самостоятельно без всяких дополнительных повесток явиться в указанное в предписании место в обозначенный срок (требование содержится и в самом бланке мобилизационного предписания).

Отметим, что задать любые вопросы о мобилизации можно по телефону горячей линии 122. Также полезная информация публикуется на сайте «Объясняем.рф».