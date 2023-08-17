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общество

Дерматолог Галлямова поделилась секретами здоровой кожи

Freepik, authors: CoffeeAndMilk

Специалист объяснила, что состояние кожи напрямую зависит от рациона питания.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила в беседе с Pravda.Ru, что неправильное питание может спровоцировать высыпания на коже.

«Всё, что мы съели, тоже выходит через сальные железы. Поэтому, конечно, правильное питание имеет очень большое значение для состояния кожи»,- пояснила врач.

Во избежание проблем с кожей специалист посоветовала употреблять больше овощей, зелени, ограничить употребление сладкого, мучного, полностью исключать фастфуд и свести к минимуму питание законсервированными продуктами.

«Для кожи также важны еще растительные масла, важно омега 3, который содержится в рыбе, и очень важны орехи, в небольшой количестве, но орехи тоже содержат микроэлементы и витамины, которые очень полезны для кожи», — добавила Галлямова.

Но если высыпания появляются постоянно и долго не проходят, следует обратиться к дерматологу, резюмировала она.

Напомним, дерматолог Журавлева рассказала, как избавиться от чрезмерной потливости.

#здоровье #врач #питание
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Дарья Бочкун
журналист

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