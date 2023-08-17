Эксперты посчитали, на сколько в России подорожал фастфуд

Стоимость шаурмы выросла на 3%, а бургеров — на 6%.

Специалисты «Контур.Маркета» провели исследование и выяснили, на сколько в России подорожал фастфуд. Так, по сравнению с 2022 годом шаурма подорожала на 3%. Её средняя цена выросла до 254 рублей, а популярность увеличилась на 8%, пишет RT.

Что касается бургеров, то цена на них тоже повысилась, но на 6%. Теперь они стоят в среднем 200 рублей, а спрос на это блюдо упал на 6%.

В исследовании отмечается, что почти на все виды пиццы цена в 2023 году выросла. Наибольший рост показала «Карбонара» — до 9%, а сильнее всего в цене потеряла «Гавайская» — 6%. Также на 7% стала дороже пицца «Четыре сыра», а цены на «Маргариту» и «Пеперони» выросли на один и два рубля соответственно.

Напомним, сетям фастфуда могут запретить использовать акции для привлечения клиентов.