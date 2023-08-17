Этот отвар спасает жизни: старинный секрет знахарки

Знахари на Руси появились задолго до появления фармацевтики и открыли много полезных свойств растений. Их древними рецептами, проверенными столетиями, пользуется даже современная официальная медицина. Портал «Сиб.фм» публикует способ приготовления одного поистине чудодейственного отвара, спасающего от многих опасных недугов.

Наличие активных химических веществ в растениях, которые можно использовать как лекарства, подтверждают и современные химики, и фармацевты, и доктора. Наши бабушки овладевали подобными знаниями на практике. Методом проб и ошибок они разработали и передали новым поколениям знахарей рецепты разных снадобий. Также издревле было замечено, что проще предупреждать различные «болячки», чем их лечить.

Так и был изобретён эликсир молодости древних славянских знахарей. Внимательно изучив его состав, современные фармакологи выяснили, что снадобье улучшает обмен веществ, омолаживает организм, очищает от известковых и жировых отложений. Кроме того, народное лекарство прекрасно предупреждает склероз, инфаркт, гипертонию, применяется для общего оздоровления организма. Секрет его приготовления и применения прост, как всё гениальное в нашем мире:

· перемолоть в кофемолке по 100 г ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек, залить одну столовую ложку полученного порошка 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань и отжать;

· в одном стакане теплого отвара растворить одну столовую ложку меда и выпить перед сном (пить и кушать после этого нельзя);

· за 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить одну столовую ложку меда и выпить.

Повторять эту схему 30 дней к ряду (полный курс желательно проводить один раз в 5 лет), рекомендовала своим пациентам Федора Конюхова, лечение к которой приезжали люди из самых разных стран. В 1970-х ей даже довелось поработать с космонавтами в Звёздном городке. Бабушка Федора уверяла, что после прохождения курса лечения этим эликсиром прекращаются головокружения, останавливается ухудшение зрения, и пропадет шум в ушах.

Кроме того, многие знахари уверяли, если произносить гласные нараспев, сильно напрягая и вытягивая мышцы лица, то это действие с успехом заменяет обычное лечение многих органов – недаром старые русские песни очень тягучие и распевные.

При проблемах с почками тяните «и — и — и — и — и..» ровно, на одной высоте, останавливаясь немного раньше, чем выдохнете весь воздух.

Для приведения в порядок нижней трети легких (часть грудной клетки) необходимо ровно тянуть на одной ноте звук «Е»: «е — е — е — е — е...».

Для очищения гортани (ОРЗ, ангина, зажимы, пробки горла) ровно тянуть на одной высоте звук «А»: «а —а — а —а — а...».